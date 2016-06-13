دراسة: الملابس الداخلية الضيقة تضر الحيوانات المنوية وتضعف خصوبة الرجال

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية للملابس الداخلية الضيقة، وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة شيفيلد البريطانية أن ارتداء البوكسرات الضيقة له تأثير ضار على خصوبة الرجال.

وأشار الباحثون إلى أن الملابس الداخلية الضيقة تضر بالحيوانات المنوية للرجال وتقلل جودتها وتحد من قدرة الرجال على الإنجاب، مشددين على أن ضيق الملابس الداخلية يعد أكبر عوامل الخطورة على الحيوانات المنوية وأكثر ضررا من السجائر والخمور.

وكشفت النتائج التى شملت 2500 رجلا أن ارتداء الملابس الضيقة يرفع فرص امتلاك حيوانات منوية ذات جودة سيئة بمقدار مرتين ونصف مقارنة بالرجال الذين يرتدون ملابس أوسع.

وفيما يتعلق بالسيدات، أكدت الدراسة أن أهم العوامل التى تساهم فى تعزيز فرص الإنجاب هو الزواج من رجل فى عمر صغير، وأوضح الباحثون أن العديد من الدراسات ذكرت أن إنجاب المرأة من رجل يتخطى عمره الأربعين يرفع فرص إصابة الأطفال بالتوحد ومتلازمة داون والتقزم والفصام.

>ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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