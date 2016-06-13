استراحة - الأهلي (0)-(2) المصري.. إصابة إيفونا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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الأهلي يسعى للاقتراب خطوة جديدة نحو لقب الدوري. ففي حالة تحقيق الفوز يصبح الفريق في حاجة لنقطتين فقط من 3 مواجهات.

بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.

** بعد قليل انطلاق المباراة

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استراحة

- الحكم احتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

ق45: دخول جون أنطوي وخروج إيفونا المصاب.

ق42: تمريرة لإيفونا داخل منطقة الجزاء تسلم الكرة بشكل رائع ثم سددها لكنها ارتطمت في العارضة.

ق35:محاولات من لاعبى الأهلى لتقليص النتيجة لكن دون خطورة حقبقية على مرمى المصرى.

ق32:أحمد كابوريا يضاعف النتيجة للمصرى ليصبح متقدم بهدفين بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

جووووووووووووووول ثانى للمصرى.

ق31:عرضية سيئة من صبرى رحيل من الحهة اليسرى مرت إلى خارج الملعب.

ق30:كرة بينية لأحمد رؤوف لكن طويلة وصلت سهلة إلى يد إكرامى.

ق29:توقف اللعب لسقوط رامى ربيعة.

ق27:الأهلى يستحوذ ب55% مقابل 45% للمصرى.

ق27: ركلة ركنية للأهلي نفذها وليد سليمان مقوسة داخل منطقة الجزاء، حولها رامي ربيعة برأسه نحو المرمى لكنها أرتطمت في العارضة.

ق22: مرور رائع من إيفونا من مدافع المصري محمد مجدي ثم سدد الكرة أرضية امسكها رمزي صالح بثبات.

ق16: تسديدة قوية من وليد سليمان من خارج منطقةى الجزاء حولها رمزي صالح لركنية.

ق4: تمريرة من إكرامي لحسام غالي الذي فشل في استلام الكرة بشكل صحيح ليستخلص موسى داو الكرة من الأخير ويسدد الكرة في الشباك.

انطلاق المباراة

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