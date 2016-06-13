أخطاء الأهلي مستمرة.. المصري يُضرب بالهدف الثاني

استغل أحمد كابوريا من جديد خطأ قاتل من دفاع الأهلي ليسجل الهدف الثاني لصالح النادي المصري البورسعيدي.

الأهلي يواجه المصري في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 من الدوري المصري.

المصري تقدم سريعا بهدف في الدقيقة الثالثة من موسى داو بعد خطأ قاتل من حسام غالي. (طالع التفاصيل)

بعدها بدأت خطورة الأهلي على مرمى المصري عن طريق وليد سليمان ومؤمن زكريا وماليك إيفونا إلا أن الهدف جاء لصالح المصري.

وبعد مرور نصف ساعة ظهرت المساحات في دفاع الأهلي مع تقدم رامي ربيعة وبطئ في حركة سعد سمير.

ليجد أحمد كابوريا نفسه وحيدا داخل منطقة الجزاء مع تقدم وتراجع من شريف إكرامي قبل أن يُسدد كابوريا على الطائر ويهز شباك الأهلي بالهدف الثاني.