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حلمي يضع شرطا من أجل عودة شيكابالا لمباريات الزمالك

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حلمي يضع شرطا من أجل عودة شيكابالا لمباريات الزمالك حلمي يضع شرطا من أجل عودة شيكابالا لمباريات الزمالك

وضع محمد حلمي المدير الفني للزمالك شرطا من أجل عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" للمشاركة في مباريات الفريق الأبيض.

وغاب شيكابالا عن المشاركة مع الزمالك في الفوز على اتحاد الشرطة 3-2 في الدوري.

واشترط حلمي التزام شيكابالا في التدريبات وبتعليمات الجهاز الفني من أجل عودته مرة أخرى إلى المشاركة.

وكان مدرب الزمالك قد كشف عن أن عدم التزام شيكابالا في معسكر الفريق الأخير في مدينة 6 أكتوبر هو سبب غيابه عن مواجهة الشرطة. ( اقرأ تصريحاته )

حلمي أيضا طالب شيكابالا بالالتزام بالبرنامج البدني الموضوع له من أجل استعادة لياقته البدنية والفنية.

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