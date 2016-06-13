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استبعاد أحمد حمدي.. دكة قوية للأهلي أمام المصري ' صالح والشيخ '

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استبعاد أحمد حمدي.. دكة قوية للأهلي أمام المصري ' صالح والشيخ ' استبعاد أحمد حمدي.. دكة قوية للأهلي أمام المصري ' صالح والشيخ '

قرر مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي استبعاد أحمد حمدي لاعب وسط الفريق من القائمة النهائية التي تستعد لمواجهة المصري البورسعيدي.

الأهلي يستعد لمواجهة المصري مساء يوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 من الدوري المصري.

مارتن يول يعتمد على وليد سليمان ورمضان صبحي ومؤمن زكريا مع ماليك إيفونا في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من صالح جمعة وأحمد الشيخ وجون أنطوي وعمرو السولية.

إلى جانب محمد نجيب وحسين السيد وأحمد عادل عبد المنعم.

الاحتياطي: أحمد عادل عبد المنعم - حسين السيد - محمد نجيب - عمرو السولية - صالح جمعة - أحمد الشيخ - جون أنطوي.

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