«الرئيس الألماني» يتناول الإفطار مع مسلمين ويدعو للتسامح بعد مذبحة “أورلاندو”

شارك الرئيس الألماني يواخيم جاوك في إفطار رمضان اليوم الاثنين، وحذر من شيطنة المسلمين بعد يوم من مقتل 49 شخصًا في ملهي ليلي بالولايات المتحدة على يد مسلح بايع تنظيم”داعش”.

وانضم جاوك إلى مائدة إفطار في حي موابيت الفقير في برلين مع عدد كبير من المهاجرين.

وقال الرئيس الألماني وفقا لنص مسبق لخطابه: “التشجيع على عقد اللقاءات أمر مهم على نحو بارز في ظل انتشار الانعدام المتبادل للثقة.”

وأضاف أن الكثير من الألمان يشعرون بالقلق بعد الهجمات التي شنها متطرفون في الآونة الأخيرة في باريس وبروكسل.

وقال جاوك “وبالنسبة للبعض فإن الخوف من الإرهاب الإسلامي أصبح خوفا من المسلمين”، وحذر من استقطاب المجتمع وحث الألمان على السعي لعقد لقاءات مع المسلمين في أحيائهم.

وأضاف أنَّ جهود الإندماج في ألمانيا تؤتي ثمارها وإن عددا متزايدا من المسلمين يعارضون التفسيرات المتشددة للقرآن.

وتابع “كل الذين يحتفلون بالإفطار سويا اليوم يمكن أن يقروا بأن العيش سويا أمر ممكن.”