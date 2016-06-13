بالصور.. إفطار جماعى لنقابة البيطريين بكفر الشيخ

شهد النادى الاجتماعى بمدينة كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، إفطارًا جماعيًا نظمه مجلس نقابة البيطريين بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عوض أحمد عوض وكيل النقابة العامة للبيطريين، والدكتور محمد دهمش رئيس لجنة الإسكان بالنقابة العامة، والدكتور مجدى سليم أمين حزب النور بكفر الشيخ وعضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور حسن حلمى نقيب الأطباء البيطرين بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النقابة، الدكتور محمد مبروك ، والدكتور عبدالستار شعوط ،والدكتور يوسف العبد رئيس لجنة الأدوية ، والدكتورة رشا نبيه، والدكتور محمد رضا، وأعضاء النقابة، وعدد من الشعبيين، والتنفيذيين ورجال الإعلام بالمحافظة .

وقال الدكتور حسن حلمى نقيب البيطريين بكفر الشيخ، إن الإفطار الجماعى الذى تم تنظيمه إفطار سنوى لأعضاء النقابة، يتبعها مناقشة عدد من الوضوعات الهامة التى تهم النقابة بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة .

وأضاف الدكتور يوسف العبد رئيس لجنة الأدوية، إن الإفطار الجماعى الذى تم تنظيمه جمع أعضاء النقابة فى جو أسرى نحتاج له من الحين لآخر وتبادل وجهات النظر فيما بيننا فيما يخص القضايا الهامة التى تهتم بها النقابة .

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