في_اليورو – إيطاليا تسعى لتحجيم ' الحصان الأسود ' بخطة دفاعية

دفع أنطونيو كونتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا بالثنائي جرازيانو بيللي وإيدير في خط الهجوم واستعان بطريقة 3-5-2 لمواجهة بلجيكا.

ويلتقي المنتخبان في إطار الجولة الأولى من يورو 2016 لحساب المجموعة الخامسة التي تضم أيضا السويد وجمهورية أيرلندا.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

في الدفاع: أندريا بارزالي- ليوناردو بونوتشي- جيورجيو كيلليني

في الوسط: أنطونيو كاندريفا- دانييلي دي روسي- ماركو بارولو- إيمانويل جياكيرني- ماتيو دارميان

في الهجوم: جرازيانو بيللي- إيدير

أما بلجيكا فدفع المدير الفني لها مارك فيلموتس بالقوة الضاربة في التشكيل.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

في حراسة المرمى: ثيبوت كورتوا

في الدفاع: لوران كيمان- توبي ألديرفيلد- توماس فيرمايلين- يان فيرتونخين

في الوسط: أكسيل فيتسيل- رادجا ناينجولان- مروان فيلايني- كيفن دي بروين- إدين أزار

في الهجوم: روميلو لوكاكو