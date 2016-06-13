في_اليورو – إيطاليا تسعى لتحجيم ' الحصان الأسود ' بخطة دفاعية

دفع أنطونيو كونتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا بالثنائي جرازيانو بيللي وإيدير في خط الهجوم واستعان بطريقة 3-5-2 لمواجهة بلجيكا.
ويلتقي المنتخبان في إطار الجولة الأولى من يورو 2016 لحساب المجموعة الخامسة التي تضم أيضا السويد وجمهورية أيرلندا.
وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:
في حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون
في الدفاع: أندريا بارزالي- ليوناردو بونوتشي- جيورجيو كيلليني
في الوسط: أنطونيو كاندريفا- دانييلي دي روسي- ماركو بارولو- إيمانويل جياكيرني- ماتيو دارميان
في الهجوم: جرازيانو بيللي- إيدير
أما بلجيكا فدفع المدير الفني لها مارك فيلموتس بالقوة الضاربة في التشكيل.
وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:
في حراسة المرمى: ثيبوت كورتوا
في الدفاع: لوران كيمان- توبي ألديرفيلد- توماس فيرمايلين- يان فيرتونخين
في الوسط: أكسيل فيتسيل- رادجا ناينجولان- مروان فيلايني- كيفن دي بروين- إدين أزار
في الهجوم: روميلو لوكاكو