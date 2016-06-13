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صراع الصفقات - مفاجأة تضرب جوارديولا.. لابورتي يُجدد عقده مع بلباو

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صراع الصفقات - مفاجأة تضرب جوارديولا.. لابورتي يُجدد عقده مع بلباو صراع الصفقات - مفاجأة تضرب جوارديولا.. لابورتي يُجدد عقده مع بلباو

مفاجأة كبرى غير متوقعة أعلنها نادي أتليتك بلباو. إيميريك لابورتي يُجدد عقده مع النادي الأندلسي حتى عام 2020.

لابورتي يُعد الهدف الأساسي في سوق انتقالات مانشستر سيتي بعدما وضع بيب جوارديولا خطته حول تدعيم خط الدفاع الإنجليزي.

وأعلن نادي بلباو عبر موقعه الرسمي تجديد عقد مدافع لابورتي حتى عام 2020 مع تعديل الشرط الجزائي في عقده.

وهنا العامل الأفضل في تجديد العقد. فأصبح الشرط الجزائي لكسر عقد لابورتي مع بلباو قيمته 65 مليون يورو في موسم 2016-2017 وموسم 2017-2018.

بينما يرتقي بعد ذلك إلى قيمة 70 مليون يورو من أجل كسره في موسم 2018-19 و2019-2020.

وكانت صحيفة ميرور البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن خطة جوارديولا مع سيتي هي بناء خط دفاع قوي وجديد.

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