تحليل الصفقات – بيانيتش الأفضل من يوفنتوس في الضربات الثابتة كيف يفيد بطل الكالتشيو

في موسم واحد فقط تفوق على فريق يوفنتوس بالكامل في تنفيذ الضربات الثابتة. هو ميراليم بيانيتش نجم روما السابق المنضم حديثا لفريق يوفنتوس بطل الدوري والكأس في إيطاليا.

أول أهداف بيانيتش الموسم الماضي مع روما كانت من ضربة حرة مباشرة في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس لم يستطع العملاق بوفون التصدي لها.

وانضم مايسترو وسط الملعب ميراليم بيانيتش نجم وسط روما السابق لفريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي رسميا مقابل 32 مليون يورو حصل عليهم نادي روما. (طالع التفاصيل)

ويعد بيانيتش البالغ من العمر 26 عاما هو أولى صفقات يوفنتوس استعدادا للموسم الجديد.

نجم خط وسط منتخب البوسنة والهرسك سيضيف الكثير من القوة لفريق يوفنتوس حيث يمتاز بيانيتش باللعب في جميع مراكز خط الوسط، بالأخص مركز صانع الألعاب الذي يقدم فيه أعلى مستوياته سواء مع فريقه أو منتخب بلاده.

وفي الموسم الماضي مع روما صنع بيانيتش 13 هدفا في جميع البطولات وسجل 14 هدفا خلال 44 مباراة.

ولكن ماذا يضيف بيانيتش لفريق يوفنتوس في الفترة المقبلة FilGoal.com يجيب على السؤال من خلال هذا التقرير.

اكتمال وسط الملعب

بعد إصابة كلاوديو ماركيزيو تأثر خط وسط يوفنتوس بشكل كبير في ظل عدم وجود بديل له وهذا أدى إلى الدفع ببول بوجبا وسامي خضيرة وهما الثنائي الأساسي ومعه أي لاعب آخر وتبادل في هذا المركز عدة لاعبين مثل كوادو أسامواه أو ستورارو.

وبتعاقد يوفنتوس مع بيانيتش تنتهي هذه المشكلة بتواجده في الوسط بجانب سامي خضيرة وبوجبا.

تعويض رحيل بوجبا

أما في حالة رحيل بوجبا عن يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الجارية وهو الأمر الأقرب سيكون وسط ملعب يوفنتوس مكون من خضيرة وبيانيتش وستورارو أو بيريرا حتى يعود ماركيزيو من الإصابة التي يعاني منها.

وبذلك يعوض بيانيتش رحيل بوجبا المتوقع لأنه الوحيد الذي يستطيع اللعب في نفس مركزه.

وكانت لاجازيتا ديللو سبورت قد أشارت أن بوجبا أصبح الهدف الرئيسي في سوق انتقالات ريال مدريد.

إلى جانب ما أوضحته الصحف الإنجليزية برغبة البرتغالي جوزيه مورينيو في إعادة بوجبا إلى مسرح الأحلام.

الضربات الثابتة

بعد رحيل أندريا بيرلو عن يوفنتوس منذ موسمين وبعده رحيل فيدال الموسم الماضي والآن يقترب بوجبا من الرحيل عن السيدة العجوز أصبح الفريق لا يوجد به المتميز بتنفيذ الضربات الثابتة المواجهة للمرمى.

وبتواجد بيانيتش مع يوفنتوس سيكون هو المتخصص الأول لتنفيذ جميع الضربات الثابتة حيث يعد من أبرز المنفذين للضربات الثابتة.

بيانيتش سجل الموسم الماضي 5 أهداف من ضربات ثابتة مع روما في الدوري الإيطالي متفوقا على فريق يوفنتوس بالكامل الذي سجل لاعبوه طوال الموسم 3 أهداف فقط من ضربات حرة مباشرة في الدوري الإيطالي.