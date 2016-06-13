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صراع الصفقات – ليستر سيتي يغري محرز براتب خيالي لمنع رحيله‎

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صراع الصفقات – ليستر سيتي يغري محرز براتب خيالي لمنع رحيله‎ صراع الصفقات – ليستر سيتي يغري محرز براتب خيالي لمنع رحيله‎

أشارت صحيفة تليجراف الإنجليزية إلى أن نادي ليستر سيتي يستعد لرفع راتب النجم الجزائري رياض محرز قبل انطلاق الموسم الجديد.

محرز البالغ من العمر 25 عاما حصل الموسم الماضي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعدما قاد ليستر للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة إن ليستر سيقدم عرضا خياليا للنجم الجزائري محرز براتب أسبوعي يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني مقابل تجديد تعاقده مع الثعالب.

ويأمل ليستر أن يوافق محرز على البقاء في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها في الفترة الأخيرة أبرزها من أرسنال خاصة أن محرز يتقاضى حاليا 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وأيضا مع مشاركة ليستر في دوري أبطل أوروبا الموسم المقبل.

ويواصل ليستر محاولاته في الإبقاء على نجوم الفريق ومنعهم من الرحيل مثلما قدم عرضا جديدا لمهاجم الفريق جيمي فاردي الذي ارتبط اسمه بالانتقال لنادي أرسنال في الصيف الحالي، وكذلك لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي المطلوب في أكثر من نادي أبرزهم ريال مدريد وتشيلسي.

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