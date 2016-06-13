بالصور.. ضبط سيارة مسروقة بها رخصة مزورة فى منشأة البكارى بكرداسة

تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، اليوم الاثنين، من ضبط سيارة مسروقة فى منشاة البكارى التابعة لدائرة قسم كرداسة، وحررت محضر بالواقعة.

كانت قوة برئاسة العقيد مصطفى قنديل رئيس قسم مرور الطرق الشمالية بالجيزة، اشتبهت فى سيارة، وباستيقاف سائقها لإجراء الفحص عن طريق جهاز "بى دى إيه"، وبالكشف عن بياناتها تبين أنها مسروقة وتحمل رخصة مزورة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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