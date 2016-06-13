أحمد كريمة: إفطار أهالى 6 أكتوبر والشيخ زايد على أذان القاهرة يفسد صيامهم

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن هناك فارقًا زمنيًا بين مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وبين القاهرة من حيث غروب الشمس، مشيرًا إلى أن إفطار أهل هاتين المدينتين على أذان المغرب بتوقيت القاهرة يفسد صومهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>-أحمد كريمة: نُعد ملفا عن التقريب بين السنة والشيعة سيكشف "جهل السلفيين"
وناشد كريمة، خلال حواره فى برنامج "منهج حياة"، على قناة "العاصمة"، سكان 6 أكتوبر والشيخ زايد بالانتظار لمدة 3 دقائق بعد رفع أذان المغرب فى القاهرة.
>-أحمد كريمة: نُعد ملفا عن التقريب بين السنة والشيعة سيكشف "جهل السلفيين"