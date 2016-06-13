أحمد كريمة: إفطار أهالى 6 أكتوبر والشيخ زايد على أذان القاهرة يفسد صيامهم

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن هناك فارقًا زمنيًا بين مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وبين القاهرة من حيث غروب الشمس، مشيرًا إلى أن إفطار أهل هاتين المدينتين على أذان المغرب بتوقيت القاهرة يفسد صومهم.

وناشد كريمة، خلال حواره فى برنامج "منهج حياة"، على قناة "العاصمة"، سكان 6 أكتوبر والشيخ زايد بالانتظار لمدة 3 دقائق بعد رفع أذان المغرب فى القاهرة.

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