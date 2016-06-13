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بالصور.. كلاب ضالة تفترس طفلاً بالسويس

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بالصور.. كلاب ضالة تفترس طفلاً بالسويس بالصور.. كلاب ضالة تفترس طفلاً بالسويس
حصلت "اليوم السابع" على صور تكشف قيام مجموعة من الكلاب الضالة في السويس، اليوم الاثنين، بمهاجمة الأطفال في شوارع محافظة السويس.

وتكشف الصور قيام الكلاب الضالة بمهاجمة طفل خلال وجوده بحديقة النافورة المجاورة لمبنى محافظة السويس.

وكان مسئولو محافظة السويس قاموا بوقف حملات القضاء على الكلاب الضالة بسبب ضغوط جمعيات الرفق بالحيوان.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إنه لا يمر يوم في السويس دون أن يدخل ضحية عقر كلب ضال مستشفى السويس.

كلاب ضالة تفترس طفلاً بالسويس (1)

كلاب ضالة تفترس طفلاً بالسويس (2)

كلاب ضالة تفترس طفلاً بالسويس (3)


>بالفيديو والصور.. أهالى السويس يستغيثون من الغربان والكلاب الضالة.. طبيب: بتجرى ورانا فى المستشفى.. الطب البيطرى: نحتاج لجهد جماعى.. الأهالى: مش عارفين نخرج.. ووفاة طفل هرب من كلب مسعور فصدمته سيارة

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