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«الخارجية» تقدم واجب العزاء لـ«كيري» في حادث فلوريدا الإرهابي

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«الخارجية» تقدم واجب العزاء لـ«كيري» في حادث فلوريدا الإرهابي «الخارجية» تقدم واجب العزاء لـ«كيري» في حادث فلوريدا الإرهابي

سامح شكري – وزير الخارجية – ونظيره جون كيري الأمريكي

كتب – مراسل «ONA»

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنَّ السيد سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري مساء اليوم الاثنين، حيث قدم له واجب العزاء والمواساة من جانب حكومة وشعب جمهورية العربية في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا أمس الأحد.

 وأضاف أبو زيد في بيانٍ له، الاثنين، أنَ كلا من «شكري وكيري» أكدا خلال الاتصال على أهمية توحيد المواقف وتعزيز الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب لضمان اجتثاث تلك الظاهرة من جذورها.

تأتي تلك الواقعة قبل أن تفيق مدينة أورلاندو من صدمة مقتل المغنية كريستينا غريمي السبت إثر إطلاق مسلح النار عليها حينما كانت توزع توقيعها على الجمهور عقب حفلة غنائية، ولكن الشرطة قالت لاحقا إنه لا توجد اي علاقة بين الحادثتين.

ويأتي هذا الهجوم بعد ستة أسابيع على قيام زوجين في كاليفورنيا بقتل 14 شخصا في سان برنادينو في هجوم مسلح

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