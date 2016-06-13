بالفيديو: كايت وينسلت في مشاهد من Titanic وليوناردو دي كابريو ليس البطل

بعد مرور 19 عاماً على فيلم Titanic الشهير، نشرت شركة الإنتاج فيديو وصوراً تجمع الممثلة العالمية كايت وينسلت Kate Winslet ببطل الفيلم، الذي لم يكن في البداية ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio.

ويظهر في الفيديو الممثل جيريمي سيستو Jeremy Sisto، الذي كان منافس النجم ليوناردو، وهو يمثّل دور "جاك" إلى جانب كايت.

وكان سيستو قد أعرب سابقاً عن الحزن الكبير الذي شعر به بعد أن خسر الدور حينها، خاصّة بعد النجاح الذي أحرزه الفيلم.

يذكر أن الفيديو مأخوذ من تجارب تمثيل دور البطولة، إلا أنّ مخرج الفيلم حينها لم يعجبه سيستو فاختار ليوناردو دي كابريو.

ريهانا وليوناردو دي كابريو إلى الواجهة من جديد