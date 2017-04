هؤلاء هم الفائزون في حفل Tony Awards لعام 2016

أقيم ليل أمس الأحد حفل توزيع جوائز Tony Awards في دورته الـ70 في نيويورك.

بدأ الحفل فعالياته بكلمة حزينة من مقدّم الحفل جيمس كوردن، نعى فيها ضحايا حادث مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، قائلاً: "لن تنتصر الكراهية أبداً".

وتابع: "المسرح هو المكان الذي تتساوى فيه كلّ الأعراق والعقائد والجنسيات. لستم وحدكم الآن، فمأساتكم هي أيضاً مأساتنا".

وفازت خلال الحفل مسرحية" The Humans " بجائزة أفضل مسرحية، فيما كانت جائزة أفضل مسرحية غنائية من نصيب مسرحية " Hamilton "، التي حصدت نصيب الأسد من الجوائز، إذ فازت بـ11 جائزة، من أصل 17 جائزة رشّحت لها، وسجّلت رقماً قياسياً من جهة عدد الترشيحات، على الرغم من أنها لم تتمكّن من كسر الرقم القياسي في عدد الجوائز، الذي كانت قد حققته مسرحية "المنتجون" بفوزها بـ 12 جائزة عام 2001.

وحصد فرانك لانيجلا Frank Langella جائزة أفضل أداء لممثل رئيسي في مسرحية، عن دوره في " The Father"، في حين فازت جيسيكا لانغ Jessica Lange ، بجائزة أفضل أداء ممثلة رئيسية في مسرحية، عن دورها في مسرحية "Long Day's Journey Into Night".

وكانت جائزة أفضل ممثل في مسرحية غنائية من نصيب ليزلي أودوم Leslie Odom عن دوره في "هاميلتون"، فيما جائزة أفضل ممثلة في مسرحية غنائية كانت من نصيب سينثيا إريفو Cynthia Erivo عن دورها في" The Color Purple".

وحصل إيفو فان هوف Ivo Van Hove على جائزة أفضل إخراج مسرحيّ، عن مسرحية " A View from the Bridge "، وحصل توماس كيل Thomas Kail على جائزة أفضل مخرج لمسرحية غنائية عن مسرحية "هاميلتون".

يُشار إلى أنّ جائزة Tony Awards تمنح للعروض المسرحية الأمريكية المتميزة، ويتولى منح الجائزة كلّ من صندوق المسرح الأمريكي ورابطة برودواي.

