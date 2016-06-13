نادين نسيب نجيم توجه رسالة مفتوحة إلى كارهيها

استعانت الفنانة نادين نسيب نجيم بمقولة أجنبية مفادها "أطال الله عمر من يكرهني لكي يتمكنوا من مشاهدة نجاحي"، لتتوجّه من خلالها إلى كارهيها متحدية إياهم بنجاح أكبر ستحققه من عمل إلى آخر.

نادين نسيب نجيم استخدمت حسابها الخاص على موقع "انستقرام" لإيصال رسالتها، وعلّقت: "صباح الخير الله يطول بعمر الجميع وخاصة المبغضين صدقوني ما تزعلوا اذا وجدتوا منن كتير بحياتكم هيدا دليل إنكن محتلين دماغن و تفكيرن وإهتماماتن لدرجة تاركين كل شي وآعدين يراقبوكن بس ليحاولوا ينتشلوا من نجاحكن أقطعة للتنتشلن من فشلن بلكي حدا بيلتفت لألن وبشوفن. كلمة وحدة: الله يهديهم لطريق الصواب لطريق المحبة لأنو الآخرة لهل النفسيات جهنم !!!الله يحمي كل إنسان ناجح ومكافح فإن الله يُمهل و لا يهمل خليه ثقتكم بالله كتير كبيرة. صباحكم خير و بركة و نجاح".

يشار إلى أن مسلسل نادين نجيم "نص يوم"، الذي تتقاسم بطولته مع تيم حسن، يحظى بنجاح لافت، ولكن لم يُعرف من تقصد بكلامها عندما توجّهت إلى الكارهين؛ فهل قصدت مثلاً بعض الانتقادات التي وجّهت إلى المسلسل، ومن بينها الجرأة اللافتة في المشاهد والملابس في هذا العمل، خصوصاً وأن المسلسل يتضمن مشاهد حميمة، تجمعها بالنجم تيم حسن، عدا أنها أبرزت جمالها ولياقتها بملابس جريئة، من بينها الشورت والمفتوح، إذ وجد البعض أنّ الإفاضة في الجرأة لا يتناسب مع أجواء الشهر الكريم.

أحلام ضحية "سيلفي" ناصر القصبي وشمس الكويتية تشمت