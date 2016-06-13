إياد نصار يعترف لمنى زكي: خوفوني منك

وجه النجم إياد نصار رسالة صريحة جداً إلى زميلته في بطولة مسلسل "أفراح القبة" الفنانة منى زكي، اعترف فيها بأنه تلقى عدة تحذيرات من مقربين له بخصوص العمل معها، ثمّ اكتشف بعد التجربة أنها غير صحيحة، وقال: "خوفوني منك، لكن الواضح انهم هما اللى كانوا خايفين منك!".

رسالة إياد نصار عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام جاءت تعليقاً على صورتين له ولمنى زكي وقال: "قبل ما نشتغل مع بعض، خوفوني منك (بكسر النون )..ولما اشتغلنا سوا. .اكتشفت انهم كانوا خايفين منك .. من طموحك واخلاصك لمشروعك. .حبك لشغلك. .تواضعك ..كل حاجه عندك بتكشف ضعفهم. .صديقتي. .الرائعه #منى_زكي".

منى لم تردّ على رسالة زميلها إياد نصار، ولكن جمهوره تطوّع نيابة عنها لتأكيد أنهما الثنائي الأفضل هذا العام، وطالبوه بالابتعاد عمن خوفوه من النجمة منى زكي ووصفوهم بأصدقاء السوء.

ترى من الذي خوف إياد نصار من منى زكي؟

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