"الشريان" يخطف الأضواء من "العلياني" في رمضان

استطاع الإعلامي داوود الشريان أن يخطف الأضواء من زميله علي العلياني في رمضان هذا العام، وأن يزاحمه على كعكة النجوم في البرامج الحوارية في الشهر الفضيل، بعد أن سيطر العلياني على صدارة هذه النوعية من البرامج في السنوات الأخيرة من دون منافس، فيما تألق الشريان بعيداً من رمضان من خلال البرامج الحوارية التي تناقش القضايا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

ودشّن داوود الشريان برنامجه "الشريان" الذي يعرض على شاشة mbc باستضافة كوكبة من نجوم العالم العربي، ومنهم فنان العرب محمد عبده وسميرة توفيق وليلى علوي ونبيل شعيل وغانم السليطي، معتمداً على طريقته الخاصة في إدارة الحوار مع الفنانين، وأسئلته غير التقليدية، وأسلوبه العفوي والبسيط الممزوج بالكوميديا، وجوّ الحوار ذاته، الذي يغوص في الكثير من الجوانب الشخصية وذكريات النجوم منذ الصغر وحتى الشهرة.

وحظي البرنامج بمتابعة لافتة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ليصعد في بعض حلقاته كتريند، في ظلّ إعجاب بعض الجمهور بالبرنامج وضيوفه، وانتقاد البعض الآخر لأسلوب الإعلامي داوود الشريان وعدم إجادته للحوار مع الفنانين وضعف الإعداد كما يرون.

وفي المقابل، ظهر الإعلامي علي العلياني هذا العام بأسلوبه المعتاد والمتوازن في برنامجه "يا هلا رمضان"، الذي يعرض على قناة روتانا خليجية، فحقق نجاحات كبيرة على مدار المواسم الرمضانية السابقة، معتمداً على استضافة العديد من الأسماء البارزة في الغناء والدراما والشعر والكتابة وغيرها، وعلى أسلوب العلياني في الحوار مع النجوم وطرح الأسئلة بشكل واضح ومحدد، في محاولة منه للخروج بإجابات وافية وتصريحات مثيرة من الضيوف.

واستضاف العلياني في برنامجه عدداً من الأسماء التي تُعدّ استضافتها بحدّ ذاتها مثاراً للجدل ومفاجأة للجمهور أحياناً، مما أسهم في أن تحظى العديد من الحلقات بمعدلات مشاهدة مرتفعة، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون تريند في ذات يوم عرضها برمضان.

وحظيت الحلقة التي استضاف فيها العلياني المطرب خالد عبدالرحمن بأصداء واسعة لقلّة الظهور الإعلامي لخالد وتصريحاته القوية في البرنامج، تماماً كما حصل في حلقة الممثل السعودي يعقوب الفرحان وزوجته الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، التي أثارت الكثير من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك حلقة الإعلامية والشاعرة نهى نبيل وأيضاً الفنانة والإعلامية أروى.

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