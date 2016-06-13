القراء يشيدون في رأيك بـ show بسلاف فواخرجي في مسلسل "أحمر"

ضمن زاوية رأيك بـ show التي خصصها "سيدتي نت" للتواصل مع القراء في شهر رمضان المبارك، حيث يتحولون إلى نقاد، يقيّمون الأعمال الرمضانية، ويعبّرون عن آرائهم المختلفة حولها، إضاءة على مسلسل "أحمر" الذي تتشارك الفنانة سلاف فواخرجي في بطولته مع الممثل عباس النوري.

حول هذا العمل، كان هناك شبه إجماع، من كافة الدول العربية على نجاح العمل وتميزه، وإشادة بدور سلاف فواخرخي الجريء كما على أدائها الرائع فيه، مقابل آراء قليلة أشارت إلى انها لا تعرف عنه شيئاً ولم تسمع به.

مسلسل "أحمر" من بطولة عباس النوري، وسلاف فواخرجي من إخراج جود سعيد وكتابة يامن الحجلي وعلي وجيه.



فما هي آراء المشاهدين بمسلسل "أحمر"؟

- خالد محمد سليمان من المملكة العربية السعودية، أبدى إعجابه بمسلسل "أحمر" واعتبر أن دور سلاف فواخرجي مميز وهي أبدعت فيه، وأوضح " دور مميز وسلاف فواخرجي وهي أبدعت هذه السنة، والدور الذي قدمته في مسلسل "أحمر" مختلف عن كل الأدوار التي قدمتها سابقاً".

-إبراهيم ذكي من الإمارات العربية المتحدة، أشاد بمسلسل "أحمر" وأثنى عليه، وقال "هو مسلسل جميل".

-محمد ربيع الشاذلي من الإمارات العربية المتحدة، أكد على نجاح مسلسل "أحمر" وجمال قصته وموضوعه وعبّر عن رأيه بإقتضاب قائلاً "إنه مسلسل جميل".

- هناء عبيد من المملكة العربية وصفت مسلسل "أحمر" بالمميز، كما أبدت إعجابها الشديد بالممثلة سلاف فواخرجي وقالت" مسلسل مميز، وسلاف تؤدي دورها بجرأة لافتة".

-هالة طالب من الإمارات العربية المتحدة أشادت بمسلسل "أحمر" ووصفته بالعمل الممتع والجذاب، الذي يجذب الناس إلى مشاهدته، وقالت "العمل جميل ولقد أحببته".

-دانية شقير من الإمارات العربية المتحدة، أكدت أنها لا تعرف شيئاً عن المسلسل ولم تسمع به من قبل، وقالت " لم أسمع بالمسلسل من قبل، لأنه لم تكن هناك دعاية كافية له".

-آلاء السيد ابراهيم من الإمارات العربية المتحدة أكدت أن مسلسل " أحمر" جيد ورائع، مثنية عليه بشدة، حيث قالت "العمل رائع وجميل".

- نور الجدعاني من جدة – المملكة العربية السعودية، أكدت على جمال وروعة مسلسل "أحمر"، وقالت " مسلسل "احمر" رائع".

-وجية ياسرمحمد ابوعادي من مصر شدد على نجاح مسلسل "أحمر" وجماله وقال " المسلسل جميل جداً".

- Nourtrb أكثر من مديحه لمسلسل "أحمر" وقصّته المشوقة وبطلته الممثلة سلاف فواخرجي، معتبراً أن وجودها في أي عمل يمنحه روعة وجمالاً وقال" العمل جميل ومشوق وأي مسلسل تتواجد فيه النجمة سلاف فواخرجي يكون رائعاً ونحبه لأنها تعطيه جمالاً وروحاً".

- Noorsalahaldeen اعتبر أن مسلسل "احمر" شيق جداً ووجود الممثلة سلاف فواخرجي فيه يعطيه قيمة إضافية، وتمنى أن ينال الصدى الإيجابي الذي يستحقه، وعلق قائلاً"مسلسل شيّق وإن شاء الله ينال صدى جيد، ويكفي وجود قامة الفن سلاف فواخرجي فيه".

- fans_sulaf_fawakherji أكدوا أن مسلسل "احمر" هو العمل الأجمل والأرقى بين المسلسلات التي تعرض في رمضان 2016، وقالوا" مسلسل "أحمر" هو الأجمل والأرقى بين كل المسلسلات تواجد أغلى سلاف فواخرجي فيه".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "أحمر".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow

على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "جريمة شغف".

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