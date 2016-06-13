​ بالصور..محافظ أسوان يعقد اجتماعًا لبحث ترتيبات الإحتفال بعيد ثورة 30 يونيو‎

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عقد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، إجتماعاً موسعاً لبحث الترتيبات والإجراءات الخاصة بفاعليات وأنشطة الإحتفال بعيد ثورة 30 يونيو، حيث حضره مساعد مدير أمن أسوان، والسكرتير العام المساعد، ومساعد المحافظ للمشروعات القومية، بجانب مديري المديريات الخدمية والمصالح والهيئات والشركات الحكومية وأيضاً الجامعة، بالإضافة إلي رؤساء المراكز والمدن.

وقد أكد اللواء مجدي حجازي، علي أن الإحتفال بثورة 30 يونيو، علي مستوي محافظة أسوان، سيرتكز مضمونه علي المشاركة الشعبية، من أهالى المحافظة، بكل أطيافهم وفئاتهم، في هذه المناسبة القومية، لأنها تعكس فرحة الشعب المصري كله بعودة وطنه مصر إليه، كدولة مؤسسات و واحة للأمن والأمان، بجانب إعادة دوران حركة التنمية بمشروعات عملاقة وقومية، سنجني جميعاً ثمارها في القريب العاجل، لافتاً إلي أن أسوان، هي إحدي المحطات التنموية في مسيرة المشروعات الحالية، سواء القومية منها أوعلي المستوي المحلي، للوفاء بالإحتياجات والمطالب الجماهيرية، والعمل علي تحسين الظروف المعيشية للمواطن البسيط، علاوة علي أنه جارى على أرضها تنفيذ مشروعات كبري، مثل إنشاء محطات الطاقة الشمسية، ومصنع كيما2، فضلاً عن تنمية بحيرة ناصر، و إستصلاح الأراضى الزراعية الجديدة بتوشكى، ضمن مشروع المليون ونصف فدان، و وجه مجدي حجازي، الجهات المعنية والمصالح الحكومية، بوضع برنامج يشمل مجموعة من الفعاليات والأنشطة، بتوقيتات ومواقع محددة، و فى إطار منظومة جماعية لتبدأ بإحتفالية رئيسية بمدينة أسوان بجانب فعاليات متنوعة، لها شكل إحتفالي تتضمن الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والدينية، وموزعة على جميع المراكز والمدن، لإتاحة الفرصة أمام جميع مواطني أسوان للمشاركة في الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية، والفاصلة فى تاريخ مصر الحديث.

واكد حجازى، إلي أن فعاليات الإحتفال، بثورة 30 يونيو، ستتضمن أيضاً إفتتاح و تدشين مشروعات خدمية وتنموية قد تم الإنتهاء منها، أو سيتم البدء فيها وخاصة المشروعات، التي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات وتلبية إحتياجات المواطنين، ومواجهة المشاكل الجماهيرية، ليؤكد ذلك علي أن مصر تعيش مرحلة جديدة، شعارها العمل والإنتاج والبناء من أجل شعبها العظيم .