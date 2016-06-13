دراسة: الظروف الاجتماعية تؤثر على ذكاء الأطفال

تبحث الأمهات والآباء عن برامج لتنمية ذكاء أطفالهم حتى يفيدهم فى مستقبلهم ويساعدهم على فهم العديد من البرامج التكنولوجية التى تعد هى المستقبل بالنسبة للجيل الحالى.

ووفقا لبحث قام به علماء النفس فى جامعة تكساس، ونشر فى الموقع الأمريكى "WEBMD"، فقد تم الكشف عن أن تنمية ذكاء الأطفال مرتبط بالجانب الوراثى لديهم بينما تقول الحقيقة المؤكدة أنه يتم التعرف على مستوى ذكاء الأطفال من خلال اختبار القدرات العقلية بين سن 10 أشهر وسنتين.

وأوضح البحث أن هناك فارقا بين أطفال الأسر الفقيرة والغنية، حيث إن الأطفال من الأسر الأكثر ثراء متفوقين بالفعل وأكثر ذكاء نظرا لإتاحة المزيد من الفرص لتحقيق إمكاناتهم، وهو عكس الأطفال فى الأسر الفقيرة الذين يعتمدون فى تفكيرهم على الوصول للأموال فقط للعيش.

ويقول "تاكر" أحد الباحثين فى جامعة تكساس: "من الصعب أن تساهم البيئة فقط فى تنمية ذكاء الطفل دون العامل الوراثى، ولكن البحث الحديث الذى قمنا به أثبت أن السلبيات الاجتماعية والاقتصادية تقلل من قدرات وإمكانيات الأطفال الوراثية فى حالة توفرها".

ويضيف:" سجل الأطفال ذوو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية العالية أعلى فى مستوى الذكاء بنسبة أكثر من الأطفال ذات الخلفية الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة رغم أنه يمكن أن يتوفر الجانب الوراثى فى الطفل الفقير أكثر من الغنى ولكن بسبب عدم توفير سبل تنمية هذا الذكاء الوراثى يصعب إظهاره فى وقت متقدم من عمرهم".

>ولاحظت الدراسة أن أغنى الآباء غالبا ما تكون قادرة على توفير موارد تعليمية أفضل وقضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم وهوما يجعل أبنائهم أكثر ذكاءا .

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