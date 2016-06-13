جنايات سوهاج تقضي بالسجن 6 سنوات لـ«تجار حشيش»

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة متهمين بالسجن 6 سنوات لكل منهما، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش​ .

وتعود أحداث القضية لعام 2015 بدائرة مركز المنشأة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشأة، مفادها قيام المتهمين بالإتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما من المتعاطين وراغبي الشراء من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استأذان النيابة العامة، تم مداهمة مقر إقامة المتهمين والقبض عليهما وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش تزن 13 جرامًا حيث كانت معدة للبيع، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق​ ​.