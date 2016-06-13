محمد بن راشد يستقبل مدير ناسا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .. السيد تشارلز بولدن مدير الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية " ناسا" والوفد المرافق.

و قد تباحث سموه ومدير " ناسا " حول عدد من القضايا العلمية والفلكية ذات الصلة بتسخير تقنيات الفضاء في خدمة البشرية ولأغراض سلمية بعيدا عن توظيفها لأهداف عسكرية خاصة بين الدول الكبرى.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأي شكل من أشكال التعاون البناء بين وكالة الامارات للفضاء " باسات " ومركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء والجهات المختصة في الدولة و" ناسا " لما فيه خدمة العلم والعلماء والمصالح المشتركة وإسعاد البشرية عموما .. مثنيا سموه في المناسبة على برنامج " مسبار الأمل " لإستكشاف المريخ الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء في وقت سابق.

و نوه سموه في هذا الصدد بالاتفاقيات المبرمة بين هذه الجهات الوطنية في الدولة والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية " ناسا" مشيرا سموه إلى الاتفاق المتعلق بتدريب الشباب المواطن في الجامعات الأميركية المتخصصة والوكالة الأميركية و تبادل الخبرات والمعارف لتشجيع علماء دولتنا العزيزة المختصين من شباب الوطن على الابتكار والاختراع والارتقاء بدولتنا إلى مصاف الدول السباقة في مضمار غزو الفضاء لأغراض علمية وانسانية بحتة.

كما أكد سموه على الدور الايجابي الذي يجب أن تؤدية الشركات الوطنية الخاصة والانخراط في برنامج تدريب المواطنين الشباب واسنادهم وتشجيعهم لإعداد جيل وطني من العلماء و الخبراء والباحثين القادرين على مواكبة التطور العلمي والتقني العالمي في شتى الميادين التي تسهم في إعلاء شأن بلادنا وشعبنا بين دول وشعوب العالم.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس ادارة مركز محمد بن راشد للفضاء وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة جاسم محمد الزعابي عضو مجلس ادارة وكالة الامارات للفضاء.. كما حضره سعادة باربارا أليف سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة وبول مالك القنصل العام الأمريكي في دبي وعدد من المسئولين.