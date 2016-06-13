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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحيانا فوق البحر نهارا ومثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة مع تدنى فى مدى الرؤية الافقية ويطرأ انخفاض آخر في درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفى الصباح على بعض المناطق   وقد يتشكل الضباب الخفيف على المناطق الشمالية.

حركة الرياح :  غربية - شمالية غربية / 20 - 35 كم/ساعة بوجه عام على اليابس  تصل 45 كم/ساعة خلال فترتى بعد الظهر والمساء  وشمالية غربية / 30 - 45 كم/ساعة بوجه عام فوق البحر تصل 55 كم/ساعة أحيانا نهارا.

 البحر .. شديد الاضطراب الى مضطرب الموج .. بارتفاع 3 إلى 5 أقدام قرب الساحل ومن 8 الى 10 و 12 قدما بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة و 33 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الواحدة و 49  ظهرا .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    36      25              80       25 .
> دبي                        37      27              85       20 .
> الشارقة                   36      24              85       25.
> عجمان                    37      24              90       20.
> أم القيوين                37       23             75        15 .
> رأس الخيمة             28       23             70        10 .
> الفجيرة                   42       32             80       20.
> العين                     39       24              80       15 .
> ليوا                       40      26               75       10 .
> الرويس                  36      25               80       20 .
> السلع                    36       25               85       25.
> دلما                      36      28               80       30 .
> طنب الصغرى          35      29               85       45 .
> طنب الكبرى            35      29               85       45 .
> أبوموسى               36       28               80       40.
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