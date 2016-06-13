محمد بن زايد يشهد محاضرة حول عالمية ناسا ورحلة الإنسان إلى المريخ

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في مجلسه الرمضاني اليوم - المحاضرة الاسبوعية الثانية التي دارت حول عالمية ناسا ورحلة الإنسان إلى المريخ.

وشهد المحاضرة - التي ألقاها تشارلز بولدين مدير وكالة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" - معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وأشاد المحاضر بولدين في البداية بالجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات المختصة في الدولة في مجال الفضاء واستكشافاته.

واشار الى انه خلال زيارته اليوم لجامعة خليفة ومعهد مصدر فوجيء بما تقومان به في هذا المجال مثل المناهج الدراسية ورسم رؤية شاملة لتحويل المستحيل الى ممكن.

واكد بصفته مديرا وقائدا لفريق عمل ناسا من أجل تحقيق مهمات وأهداف برنامج الفضاء الأميركي ان الرحلة المرتقبة الى المريخ ستكون بالتعاون مع الدول الصديقة وفي مقدمتها الامارات.

واشار الى اتفاقية التعاون التي وقعتها ناسا امس مع وكالة الامارات للفضاء لتحقيق بعض المهمات المشتركة في مجال الفضاء والطيران واستكشافات المريخ واكتشافات الفضاء ..وأكد ان من شأن التعاون في مجال الفضاء مع الشركاء الدوليين ان يعزز الاكتشافات العلمية والابتكار التكنولوجي وينعكس بالفائدة على المجتمع الانساني.

وأضاف ان التعاون يدعم كذلك تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويحفز الاقتصاد كما يحقق رسالة ناسا بجوانبها كافة.

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