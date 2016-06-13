مفاجآت السجادة الحمراء في حفل Tony Awards

استضافت مدينة نيويورك ليلة البارحة حفل توزيع جوائز Tony Awards بحضور عديد من نجوم ونجمات السينما، وكالعادة في مثل هذه الحفلات وجدنا عديداً من الإطلالات الجميلة على السجادة الحمراء.

بدأت المفاجآت بحضور الممثلة الشابة آليسون ويليامز Allison Williams بإطلالة بيضاء بجامبسون ناعم باللون الأبيض، ولكنها لم توفَّق في اختيار المقاس كما يظهر لنا في الصورة أعلاه، حيث كان واسعاً بطريقة أفقدتها رونقها، أما كيت بلانشيت Cate Blanchett فعلى الرغم من حضورها الطاغي على السجادة الحمراء إلا أن إطلالتها كانت الأسوأ في هذا الحفل بفستان ذي تصميم غريب من لويس فويتون LouisVuitton.

وكانت الإطلالات الملوّنة هي الأجمل في هذا الحفل، حيث أعجبنا باختيار لورين بينانتي Lauren Benanti باللون الأرجواني الرائع، وإطلالة لو وين الساحرة باللون الأصفر، بالإضافة إلى الممثلة سيرشا رونان Saoirse Ronan التي اختارت إطلالة ناعمة باللون الوردي الفاتح.

وبالحديث عن الإطلالات الملونة فلابد من ذكر الممثلة Lupita Nyong'o التي ارتدت فستاناً ملوناً من الترتر اللماع من تصميم جايسون وو Jason Wu فكانت ملكة هذا الحفل بلا منازع.

شاهدي أجمل وأسوأ الإطلالات في حفل Tony Awards وشاركينا برأيك.