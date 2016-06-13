هذه هي الخطوة المقبلة للمصمم نيكولا غيسكيير

أعلن المصمم الفرنسي نيكولا غيسكيير Nicolas Ghesquière المدير الإبداعي لدار لويس فويتون Louis Vuitton أنه عازم على افتتاح ماركة أزياء خاصة باسمه في الوقت القريب.

وعلى الرغم من أنه لم يعلن عن أي تفاصيل تحيط بهذه الخطوة، سواء فيما يخص الموعد المناسب، أو إن كان سيديرها مع الدار الفرنسية المعروفة لويس فويتون في الوقت نفسه، إلا أنها لاقت ترحيباً واسعاً من محبيه في مجال الموضة والأزياء.

يذكر أن غيسكيير سيكمل سنته الثالثة مصمماً لدار لويس فويتون في نوفمبر المقبل، وقد شغل منصب المدير الإبداعي في بالينسياغا Balenciaga لمدة 15 عاماً قبل ذلك.