الجينز العريض لأناقة وراحة من الصباح وحتى المساء!

أصبحت النساء في هذا الزمن يبحثن بشكل مستمر عن الإطلالات التي تضمن لهن الأناقة والراحة في الوقت ذاته، من دون التخلي طبعاً عن العصرية والموضة. لهذا لم يعد الفستان وحده صديقهن المفضل لمختلف المناسبات، بل أصبح هنالك عناصر جديدة وأساسية في الموضة.

ولعل أبرزها هو سروال الجينز، وليس أي نوع من سراويل الجينز بل هنالك نوع محدد هو ذو القصّة العريضة، أو كما يسمى بمصطلح الموضة "بويفريند" Boyfriend Jeans.

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وقد لاقى هذا النوع من السروايل رواجاً كبيراً في السنوات الماضية وما زال حتى اليوم، الى أن أصبح الخيار الأول بالنسبة للكثيرات من النساء لمختلف أوقات النهار والمناسبات، وكثيرة هي دور الأزياء التي قدمت تصاميم مختلفة منه تنوّعت في قصّاتها وألوانها مثل "فيكتوريا بيكهام" Victoria Beckham، "الكسندر وانغ" Alexander Wang، "دولتشي اند غابانا"Dolce&Gabbana وغيرهم...

بإمكانك أن ترتدي سروال الجينز العريض في المشاوير الصباحية، في حال نسقته مع تيشيرت قطنية وحذاء رياضي، كما بإمكانك أن تختاريه للمشاوير المسائية في حال ارتديته مع قميص رسمي وحذاء بكعب عالٍ، وبجميع الأحوال، فإن إطلالاتك ستبدو عصرية ومواكبة للموضة، كما أنه سيوفر لك الراحة في مختلف الأوقات.

وفي حال كنت تبحثين عن إطلالة مميزة ومريحة في شهر رمضان، بإمكانك أن تختاري الجينز العريض أيضاً.

استوحي من مجموعة الصور التي اخترناها لك أجمل الإطلالات وأكثرها عصرية بسروال الجينز العريض.