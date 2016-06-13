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شاهدي إطلالات ميساء مغربي في مسلسل سمرقند

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الإثنين 13-06-2016 16:03

أحسنت الممثلة الأنيقة ميساء مغربي اختيار إطلالاتها بالقفطان في السابق، ولكنها أخذت هذه الإطلالات إلى مستوى آخر من الجمال في مسلسل سمرقند التاريخي الذي تلعب فيه دور الملكة تركان صاحبة الوجه الصبوح والإطلالات الساحرة.
تعاونت الممثلة ميساء مغربي في هذا المسلسل مع المصممة المعروفة سلمى بن عمر، لتصمم لها مجموعة قفطانات خاصة لتصوير المسلسل، ويبدو أن هذا التعاون تكلل بالنجاح ففي أول أسبوع من شهر رمضان المبارك شاهدنا الملكة تركان بإطلالات تخطف الأنفاس بقفطانات وأزياء فخمة وأنيقة.
تنوَّعت الأزياء التي ارتدتها ميساء مغربي في حلقات المسلسل بألوانها وتفاصيلها، فمنها ما جاء بألوان مشرقة وتصاميم بسيطة، وتزيَّن بعضها بالتطريزات اليدوية باللون الذهبي ليزيدها جمالاً وأناقة.
نجح تعاون ميساء مغربي مع المصممة سلمى بن عمر في تقديم الملكة تركان بأجمل صورة.
شاهدي إطلالاتها في الصور أعلاه وشاركينا برأيك.

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سيدتي