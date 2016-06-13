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بالفيديو والصور.. الحكومة ورئيس مجلس النواب يحضرون افطار "دعم مصر"

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بالفيديو والصور.. الحكومة ورئيس مجلس النواب يحضرون افطار "دعم مصر" بالفيديو والصور.. الحكومة ورئيس مجلس النواب يحضرون افطار "دعم مصر"
حضر حفل افطار ائتلاف دعم ، مساء اليوم الإثنين كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزراء الرى والتموين والإسكان والمالية والتخطيط والشباب والرياضة والتنمية المحلية وزيرة الاستثمار، بالإضافة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.

واللافت للنظر تأخر وصول ووزيرى الدفاع والداخلية، فيما كان من أبرز الحضور من الشخصيات العامة أرملة اللواء سامح سيف اليزل.

حفل افطار دعم مصر (1)

حفل افطار دعم مصر (2)

حفل افطار دعم مصر (3)

حفل افطار دعم مصر (4)

حفل افطار دعم مصر (5)

حفل افطار دعم مصر (6)

حفل افطار دعم مصر (7)

حفل افطار دعم مصر (8)

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حفل افطار دعم مصر (10)

حفل افطار دعم مصر (11)

حفل افطار دعم مصر (12)

حفل افطار دعم مصر (13)

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>- تكريم عائلة اللواء سامح سيف اليزل على رأس جدول أعمال احتفال "دعم مصر" اليوم
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مصر 365

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