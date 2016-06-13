بالفيديو والصور.. الحكومة ورئيس مجلس النواب يحضرون افطار "دعم مصر"

حضر حفل افطار ائتلاف دعم مصر ، مساء اليوم الإثنين كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزراء الرى والتموين والإسكان والمالية والتخطيط والشباب والرياضة والتنمية المحلية وزيرة الاستثمار، بالإضافة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.

واللافت للنظر تأخر وصول ووزيرى الدفاع والداخلية، فيما كان من أبرز الحضور من الشخصيات العامة أرملة اللواء سامح سيف اليزل.

- تكريم عائلة اللواء سامح سيف اليزل على رأس جدول أعمال احتفال "دعم مصر" اليوم