أرقام #في_اليورو - 6 علامات من الفوز على التشيك.. إسبانيا لا تخسر

نجح منتخب إسبانيا في تحقيق الانتصار الأول له في بطولة أمم أوروبا بعدما فاز على التشيك بهدف مقابل لاشيء بصعوبة شديدة.

ونجح المنتخب الإسباني في الفوز على التشيك بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من أمم أوروبا. (طالع التفاصيل)

انتصار كتب 5 علامات جديدة يستعرضها FilGoal.com.

(1) واصل المنتخب الإسباني تفوقه على نظيره التشيكي حيث فاز لاروخا في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة من أصل خمس مواجهات بينهما.

(2) سجل جيرارد بيكيه هدفه الدولي الخامس بعد 78 مباراة مع المنتخب الإسباني وجاءت أهدافه الدولية كالتالي.. هدف في مباراة ودية و 3 أهداف في التصفيات الأوروبية وهدف في اليورو.

(3) لم يخسر المنتخب الإسباني في اليورو منذ الهزيمة أمام المنتخب البرتغالي بهدف مقابل لاشيء عام 2004.

(4) أصبح أندريس إنييستا وسيسك فابريجاس أول لاعبان يحققان الفوز في عشر مباريات في مرحلة المجموعات من اليورو.

(5) جاء هدف إسبانيا الوحيد في مباراة اليوم من لاعبين من صفوف برشلونة "تمريرة أندريس إنيستا - هدف بيكيه" آخر مرة جاء هدف للأسبان في اليورو من لاعبي برشلونة كان في يورو 2008 عن طريق إنيستا من تمريرة تشافي وذلك في شباك روسيا.

(6) حققت إسبانيا أطول سلسلة بدون هزيمة في تاريخ اليورو برصيد برصيد 13 مباراة، بواقع 10 انتصارات وثلاث تعادلات