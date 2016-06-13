أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام #في_اليورو - 6 علامات من الفوز على التشيك.. إسبانيا لا تخسر

Google+ Print
أرقام #في_اليورو - 6 علامات من الفوز على التشيك.. إسبانيا لا تخسر أرقام #في_اليورو - 6 علامات من الفوز على التشيك.. إسبانيا لا تخسر

نجح منتخب إسبانيا في تحقيق الانتصار الأول له في بطولة أمم أوروبا بعدما فاز على التشيك بهدف مقابل لاشيء بصعوبة شديدة.

ونجح الإسباني في الفوز على التشيك بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من أمم أوروبا. (طالع التفاصيل)

انتصار كتب 5 علامات جديدة يستعرضها FilGoal.com.

(1) واصل المنتخب الإسباني تفوقه على نظيره التشيكي حيث فاز لاروخا في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة من أصل خمس مواجهات بينهما.

(2) سجل جيرارد بيكيه هدفه الدولي الخامس بعد 78 مباراة مع المنتخب الإسباني وجاءت أهدافه الدولية كالتالي.. هدف في مباراة ودية و 3 أهداف في التصفيات الأوروبية وهدف في اليورو.

(3) لم يخسر المنتخب الإسباني في اليورو منذ الهزيمة أمام المنتخب البرتغالي بهدف مقابل لاشيء عام 2004.

(4) أصبح أندريس إنييستا وسيسك فابريجاس أول لاعبان يحققان الفوز في عشر مباريات في مرحلة المجموعات من اليورو.

(5) جاء هدف إسبانيا الوحيد في مباراة اليوم من لاعبين من صفوف برشلونة "تمريرة أندريس إنيستا - هدف بيكيه" آخر مرة جاء هدف للأسبان في اليورو من لاعبي برشلونة كان في يورو 2008 عن طريق إنيستا من تمريرة تشافي وذلك في شباك روسيا.

(6) حققت إسبانيا أطول سلسلة بدون هزيمة في تاريخ اليورو برصيد برصيد 13 مباراة، بواقع 10 انتصارات وثلاث تعادلات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات