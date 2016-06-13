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إحصائيات #في_اليورو - إسبانيا استحوذت على كامل المباراة أمام التشيك

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إحصائيات #في_اليورو - إسبانيا استحوذت على كامل المباراة أمام التشيك إحصائيات #في_اليورو - إسبانيا استحوذت على كامل المباراة أمام التشيك

يقدم لكم FilGoal.com إحصائيات مباراة إسبانيا والتشيك في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الرابعة لأمم أوروبا.

إسبانيا تسيدت اللقاء تماما بامتلاك الكرة بنسبة 67% مقابل 33% للتشيك.

والتمريرات كالعادة كانت من نصيب إسبانيا، فقدمت 690 تمريرة مقابل 242 تمريرة للتشيك.

وسدد لاعبو الإسباني 5 كرات على مرمى التشيك، في حين سدد لاعبو التشيك ثلاث كرات فقط على مرمى دافيد دي خيا.

ونجح المنتخب الإسباني في تحقيق الفوز على التشيك بهدف مقابل لا شئ، سجله جيرارد بيكيه قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق. "طالع التفاصيل"

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