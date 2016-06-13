في_اليورو - عضو الاتحاد الروسي يشجع تصرفات جمهوره: أحسنتم صنعا يا شباب

"أحسنتم صنعا يا شباب" هكذا كان تعليق إيجور ليبيديف عضو اتحاد الكرة الروسي على أحداث الشغب التي جرت على الأراضي الفرنسية بين الجماهير الروسية والإنجليزية.

وكانت مباراة الإنجليز والروس قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن فعاليات المجموعة الثانية من اليورو في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلدروم.

وعقب نهاية اللقاء حدث شجار عنيف بين جماهير البلدين مما دفع الاتحاد الأوروبي بتحذير الطرفين بالطرد من البطولة في حالة حدوث أي شجار آخر.

وفي هذا السياق خرج إيجور ليبيديف للتعليق على هذه الأحداث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث كتب.

وقال: "أنا لا أرى أي شيء سيء في شجار المشجعين، بل على العكس تمامًا أحسنتم صنعاً يا شباب!".

وتابع "الجمهور دافع عن شرف روسيا ولم يجعل أي شيء أو شخص يسيء لبلادنا".

وأكمل "بالطبع لم يتحرك الجمهور الروسي لفعل ما فعل دون استفزاز إنجليزي".

وأضاف "لا أفهم لماذا يتحدث الإعلام بهذا الشكل عن الجمهور الروسي ويظهرونه على أنه غير عادي وتصرف بشكل بربري كما تم وصفنا".

وأتم "ما حدث عادي. 9 من كل 10 مشجعين في كرة القدم يذهبون للشجار في المباريات".