رسميا - بيانيتش ' مايسترو أوركسترا يوفنتوس الجديد '

أعلن نادي روما عن انضمام ميراليم بيانيتش ليوفنتوس رسميا.

واجتاز اللاعب البوسني الكشف الطبي ليوفنتوس، لينضم بشكل رسمي لبطل الدوري الإيطالي.

وكلفت صفقة اللاعب صاحب الـ 26 عاما، 32 مليون يورو دفعهم يوفنتوس لروما.

وكان بيانيتش قد انضم لروما في عام 2011 قادما من ليون، ليشارك معهم في 185 مباراة، سجل فيهم 30 هدفا.

وكان بيانيتش هدفا لبرشلونة خلال الصيف الجاري، إلا أن يوفنتوس نجح في تحويل الصفقة نحوه.

الآن بإمكان يوفنتوس استغلال الضربات الحرة المباشرة. منذ رحيل أندريا بيرلو عن الفريق بنهاية الموسم قبل الماضي ولم تعد خطورة الضربات الثابتة في السيدة العجوز بقدر ما سبق،لكن الحال سيختلف الآن.

ميراليم بيانتش سجل 8 أهداف من ضربات ثابتة في الدوري الإيطالي، كأكثر لاعب يسحل بتلك الطريقة منذ موسم 2013/2014.

وبانضمام بيانتش ليوفنتوس، تزداد نسب خروج بول بوجبا من السيدة العجوز هذا الصيف.

إذ أن فرق برشلونة ومانشستر سيتي يريدان ضم بوجبا، وهو الأمر الذي بدى قريبا بعد انضمام بيانتش أفضل معوض للنجم الفرنسي.