وزير الصحة يضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمركز أورام قنا‎

وضع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان حجر الأساس لتنفيذ المرحلة الثانية لمركز أورام قنا لأستكمال تقديم خدمات الاورام للمرضى، تشمل تلك المرحلة إنشاء مركز متطور للعلاج الاشعاعى وتشخيص الاورام بالاشعة المتقدمة ومسح زرى على ان ينتهى العمل بها خلال عام، وذلك بالتزامن مع افتتاح المرحلة الاولى من المركز، التى تشمل العيادات الخارجية وقسم العلاج الكيماوى وقسم داخلى ورعاية مركزة بسعة ٤ اسرة وقسم للعمليات الجراحية، وذلك فى اطار زيارته لمحافظة الأقصر اليوم.

وأشار وزير الصحة إلى انه تم التعاقد مع ٢٨ طبيب بشرى للعمل بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بقنا لسد عجز الأطباء البشريين وذلك ضمن مشروع تحسين الخدمات الصحية الممول من قرض البنك الدولى.

كما تفقد وزير الصحة وحدة طب الاسرة حيث تم اضافة وحدة جديدة للغسيل الكلوى بسعة ٤ ماكينات ليبدء العمل بها بداية من غدا، كما قال ان هذه الوحدة ضمن ١٠٤١ وحدة يتم تطويرهم فى ٥ محافظات بالصعيد بمنحة ٧٥ مليون دولار.

وخلال زيارته لمستشفى قنا العام كلف وزير الصحة مساعده للطب العلاجى بتوفير جهاز لقسطرة القلب واطباء تخدير ورعاية مركزة، كما شدد على ضرورة توفير جهاز رنين مغناطيسى خلا ٦ اسابيع.

وعلى هامش الزيارة للمستشفى التقى باسر شهداء الجيش والشرطة حيث قامت مديرية الشئون الصحية بعمل بطاقات علاجية لهم ووعدهم بتذليل الصعوبات او العقبات التى قد تواجههم.

وفى ختام جولته بمحافظة قنا تفقد وزير الصحة، وحدة طب الاسرة بالترامسة واستمع لشكاوى ومطالب المواطنين ووعد بحلها ، كما ابدى رضاه عن الخدمة المقدمة لحين تطويرها وتوفير احتياجاتها سواء من اطباء او تجهيزات طيبة.