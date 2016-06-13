رجل يقتل زوجته ببور سعيد بسبب كعك العيد

أقدم رجل في محافظة بورسعيد على قتل زوجته بسببب إلحاحها فى طلب مسلتلزمات وملابس عيد الفطر.

وتلقى اللواء محمود الديب، مدير الأمن، اليوم الأثينين، بلاغ من الدكتور عادل تعيلب وكيل مديرية الشؤن الصحية، بوصول جثة هامدة لسيدة تدعى «ف.أ»، 38 عامًا، مصابة بجرح غائر أسفل الظهر من الجهة اليسرى، وعدة طعنات نافذة بالفخذ الأيمن في مسكنها الكائن بجوار نادى الرباط بحى الزهور.

وقامت مباحث قسم شرطة حى الزهور بمعاينة مبدئية للشقة، ولم تجد أى بعثرة لمحتوياتها أو اختفاء شيء من مصوغات الضحية، وهو ما أبعد شبهة السرقة، وتم البحث عن الجيران والمعارف والأقارب لسؤالهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وأفادت تحريات المباحث الجنائية، أن أحد شهود العيان من الجيران أفاد بأنه سمع أصوات مشاجرة صادرة من داخل شقة الضحية بين زوجها؛ لإلحاحها عليه فى مطالبتها بملابس وكعك العيد، إلا أن ظروف الزوج المالية الصعبة لا تمكنه تستطيع من تلبية مطالب زوجته، فتطورت المشاجرة بينهما فقامت الزوجة بسب الزوج وأهانته إلى أن استل سكينًا من المطبخ وقام بطعنها، فلفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال ولاذ الزوج بالفرار هاربًا.

نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى حى الزهور تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بتقرير الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، كما أمرت المباحث الجنائية بسرعة القبض على الزوج مرتكب الجريمة.