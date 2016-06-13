رئيس عامرية الفلوجة: الحشد الشعبي يحاصر 15 عائلة بالمدينة

قال رئيس مجلس عامرية الفلوجة، شاكر العيساوي، إنَّ هناك تجاوزات حدثت بحق المدنيين من قبل ميليشيات الحشد الشعبي العراقية في القطاع الشرقي والجنوبي للفلوجة، مشيرًا إلى أنَّ المدنيين هربوا إلى عامرية الفلوجة، ليتلقون العلاج الآن داخل المستشفيات بسبب عمليات التعذيب التي تعرضوا لها على أيدي مليشيات الحشد الشعبي.

وأضاف العيساوي خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن هناك حوالي 15 ألف عائلة محاصرة داخل مدينة الفلوجة، وأنّ تنظيم داعش الإرهابي يتخذ من هذه العائلات دروعًا بشرية له، ويرفض أن يسمح لهم بالخروج منها.

وأشار إلى أن أغلب الذين فروا إلى ملاجئ عامرية الفلوجة من البلدان المجاورة للفلوجة، وليست الفلوجة نفسها.