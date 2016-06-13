في الجول يكشف – الحقيقة وراء مفاوضات الأهلي مع بونجاح

ما هي حقيقة مفاوضات الأهلي مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري؟ وهل اقتربت الصفقة فعلا من الحسم؟ FilGoal.com يجيب على هذه الأسئلة.

وتألق اللاعب الجزائري خلال الموسم الماضي مع النجم الساحلي في بطولة الكونفدرالية حيث توج نفسه هدافا للمسابقة برصيد سبعة أهداف قبل أن تنتهي إعارته ويعود للسد القطري.

وكان النجم الجزائري قد كشف لـFilGoal.com في أبريل الماضي عن مفاوضات سابقة من الأهلي عن طريق مدير الكرة وقتها وائل جمعة لم يُكتب لها النجاح. ( اقرأ تصريحاته )

فهل عادت المفاوضات بين الأهلي وبونجاح؟

السؤال الأول الذي وجهه FilGoal.com كان لمصدر مسؤول داخل إدارة النادي الأحمر، هل فاوضتم بونجاح؟

وأجاب "الأنباء عن الاتفاق مع بونجاح غير صحيحة تماما، أؤكد لكم".

واستدرك "بالطبع هو لاعب جيد جدا وأتمنى انضمامه للأهلي، ولكن لا توجد أي مفاوضات والكلام عنها غير منطقي أساسا لأسباب مادية".

وأوضح "لو فرط السد في بونجاح سيطلب مقابلا ماديا كبيرا، كما أن راتبه يصل أساسا إلى 2 مليون يورو. هذا لا يناسبنا".

هذا ينقلنا إلى سؤال آخر، هل طلب الأهلي من مدربه مارتن يول مراقبة بونجاح في الفترة الماضية؟

وعلم FilGoal.com أن يول لا يعرف النجم الجزائري من الأساس، وبالتالي لم يطلب ضمه.

كما أن إدارة الفريق الأحمر لم تسأل المدرب الهولندي عن رأيه في اللاعب أو تطلب منه مراقبته مع السد.

أخيرا، هل ينوي السد القطري التفريط في بونجاح؟

وقال مصدر مقرب من المدرب جوزفالدو فيريرا لـFilGoal.com إن إدارة السد أرسلت عرضا لتجديد تعاقد المدرب البرتغالي، والاتفاق بين الطرفين قريب.

وبالتالي بات تحديد سياسة الفريق في موسم الانتقالات بشكل كبير في يد فيريرا.

وأضاف المصدر "لا ينوي فيريرا الاستغناء عن أي من لاعبيه الأجانب في حال التجديد، وإذا رحل أحدهم لن يكون بونجاح بسبب اقتناع المدرب بإمكاناته".

وأتم "غاب بونجاح لفترات طويلة في الموسم بسبب الإصابة، ولكنه أدى بشكل جيد وسجل بعد العودة واكتسب ثقة فيريرا".