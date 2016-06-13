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طارق مصطفي لـ في الجول: الإمارات بوابتي لحلمي الأكبر في الزمالك

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طارق مصطفي لـ في الجول: الإمارات بوابتي لحلمي الأكبر في الزمالك طارق مصطفي لـ في الجول: الإمارات بوابتي لحلمي الأكبر في الزمالك

يسعى طارق مصطفى للعمل مديرا فنيا للزمالك ثم لمنتخب مصر. ويؤمن بأن عمله الجديد في العروبة الإماراتي سبيله لتحقيق حلمه.

وقال مصطفى لـFilGoal.com: "حلمي هو العمل مديرا فنيا للزمالك ثم تولي مسؤولية منتخب مصر في يوم ما".

طارق مصطفى عمل مديرا فنيا للدفاع الحسني الجديدي في المغرب، قبل العودة إلى مصر للعمل في جهاز الزمالك. في النهاية رحل عن القلعة البيضاء واتجه للإمارات.

وتابع طارق مصطفى "حين وصلتني العديد من العروض المصرية ثم أتى عرض العروبة اخترت الأخير لمساعدتي على تحقيق حلمي".

وأضاف "أعتبر نفسي محظوظا بالفرص التي حصلت عليها في المغرب والآن الإمارات".

هل من الممكن أن يضم طارق مصطفى لاعبين من مصر؟ يجيب المدير الفني الشاب "ممكن طبعا. حسب احتياجات الفريق".

ثم استدرك "وسأختار جهازا فنيا مصريا معي بالإمارات لكني لم أستقر على الأسماء حتى الآن".

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