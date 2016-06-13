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قيادات منشقة عن الحركة الشعبية: منظمات أجنبية بجوبا تدعم المتمردين

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قيادات منشقة عن الحركة الشعبية: منظمات أجنبية بجوبا تدعم المتمردين قيادات منشقة عن الحركة الشعبية: منظمات أجنبية بجوبا تدعم المتمردين
كشفت قيادات منشقة عن الحركة الشعبية - قطاع الشمال - عن تزايد طيران المنظمات الأجنبية بمعسكر “ييدا” بدولة جنوب السودان خلال الفترة الأخيرة فى نقل مواد الإغاثة والأسلحة للمعسكر ومن ثم نقلها للمتمردين بجبال النوبة بواسطة العربات.

وقالت هذه القيادات، للمركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم الاثنين، إن هذه المنظمات لها علاقات وثيقة بأجهزة استخبارات غربية، مبينة أن طائرات الإغاثة الأجنبية وبمعاونة دولة الجنوب تقوم بنقل الأسلحة والذخائر المتنوعة من مطار جوبا إلى معسكر "أيدا" ومنها إلى جبال النوبة، بجانب نقل المواد الغذائية إلى منطقة "تباينا" ونقل الأسلحة والذخيرة إلى مطار الرنك.

وأكدت تلك القيادات؛ أن دعم وإيواء حكومة دولة جنوب السودان للحركات المتمردة ساهم فى تشريد آلاف الأسر على الحدود وفى مناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق؛ داعية إلى تضافر الجهود لتعريف المجتمع الدولى بالدور الخطير الذى تقوم به حكومة دولة جنوب السودان وعدم فك إرتباطها بالفرقتين التاسعة والعاشرة لقطاع الشمال.
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