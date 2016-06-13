المجلس الأعلى للمستشفيات بجامعة المنصورة يناقش الارتقاء بالخدمات الطبية

عقد المجلس الأعلى للمستشفيات اجتماعا برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة لمناقشة الارتقاء بالعمل الطبى داخل المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.

وهنأ الدكتور محمد القناوى خلال بداية الاجتماع الدكتور احمد عبد الرؤوف لتعيينه مديرا لمركز جراحة الجهاز الهضمى والدكتور أشرف طارق حافظ مديرا لمركز جراحة الكلى والمسالك البولية متمنيا لهم التوفيق خلال مهامهم الجديدة.

ووافق المجلس على اعداد برتوكولات علاجية لكافة المستشفيات على أن يقوم باعدادها مجلس الأساتذة بالقسم العلمى بكل تخصص ويلتزم بها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية .

وتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس السابقة بضرورة تواجد المدرس المساعد فى كل تخصص فى النوبتجيات المكلف بها بكافة المستشفيات وخاصة أيام الأحد ، الثلاثاء ، الخميس وهى أيام الاستقبال بمستشفيات جامعة المنصورة .

وتفعيل القرارات السابقة أن تكون الاستدعاءات لكافة التخصصات ما بين المستشفيات بعضها وبعض على مستوى المدرس المساعد وليس الطبيب المقيم

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