أخبار فلسطين اليوم.. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعرب عن اندهاشها لنية العربى زيارة رام الله

ركزت أخبار فلسطين اليوم ، على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار فلسطين اليوم، أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن اندهاشها واستهجانها لإقدام الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على زيارة رام الله التى لا زالت تحت الاحتلال.

وقالت الجبهة فى بيان لها اليوم الاثنين إنه فى الوقت الذى تُقدّر فيه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مواقف ودور الدكتور نبيل العربي فى دعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطينى.

إلا أن زيارة الدكتور العربى لرام الله تحمل من الالتباسات الشيء الكثير، خاصة فى ظل هذا التوقيت الذى تسعى فيه الإدارة الأمريكية وفرنسا ودول أخرى دفع الدول العربية إلى المبادرة بالتطبيع مع دولة العدو الصهيونى لتتجاوب الأخيرة مع المبادرة الفرنسية.

ودعت الجبهة الدكتور نبيل العربي إلى مراجعة موقفه، وإلى التمسك برفض التطبيع مهما كانت أشكاله، ومقاومة كل الجهود التى تعمل على فرض التطبيع كأمرٍ واقع، والانحياز فقط إلى نبض الشارع العربى الذى رفض ويرفض أى شكل من أشكال التطبيع، وهو بذلك يُجسّد -على أفضل ما يكون- تجربته الغنية وهو يودّع موقعه كأمين عام لجامعة الدول العربية.

ومن اخبار فلسطين اليوم، قال السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية لشئون فلسطين، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل القضية الفلسطينية وتحقيق المصالحة، تقوم على العمل على مسار التسوية السياسية والمصالحة بين الأطراف الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الدعوة وجدت ترحيبا من الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وأمريكا وفرنسا وروسيا والأمم المتحدة.

وأكد مساعد وزير الخارجية لشئون فلسطين، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه تم البدء فى وضع دعوة الرئيس موضع التنفيذ، حيث تم استقبال الرئيس الفلسطيني والفصائل الفلسطينية للمصالحة، كما تم الاتصال مع الأطراف الدولية، مضيفًا أن الدور المصرى فى إجراء المصالحة بين الفصائل الفلسطينية يقوم على خلق حد أدنى من العوامل المشتركة من خلال عمل وحدة واحدة على أساس اتفاق المصالحة 2011 بين الفصائل، لافتا إلى أن اتفاق المصالحة ينطلق من إنهاء الاحتلال وصولا لكيان واحد.

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