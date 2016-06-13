اللبن الرائب والماء من أجل صيام يوم صحى

من اصعب المشاكل التى تواجه الصائم فى شهر رمضان هى انتفاخ البطن واتباع عادت سيئة خاطئة تؤدى إلى عسر الهضم ومشاكل عديدة تؤثر على يوم الصائم.

والانتفاخ هو وجود كمية زائدة من الهواء، أو الغازات في المعدة والقناة الهضمية، مما يؤدي إلى توسع وانتفاخ البطن. ومن اجل تجنب هذا الانتفاخ يجب اتباع نظام غذائى صحى من اجل ضمان صحة جيدة وان يشعر الصائم فيها بالراحه والتخلص من عسر الهضم والانتفاخ وهذا يتم معالجتة من خلال عدة نصائح هامة.

تعويض الماء الذي فقده الصائم طوال نهار اليوم بشرب ما بين 8 إلى 10 أكواب من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور لأن نقص السوائل يعد السبب الرئيسي للإمساك في شهر رمضان.

تناول الحبوب الكاملة بدلا من الخبز والأرز الأبيض وهي متوفرة في المكرونة المصنوعة من طحين القمح مثل الحبة الكاملة والبرغل والفريكة والشعير والشوفان. وإن اتباع هذا النظام الغذائى يقلل كثيرا من أعراض الانتفاخ، نظرا لأن مكوناته تحتوي على فيتامين “ب” الذي يحارب انتفاخ البطن بشكل كبير مما يضمن سهولة عملية الهضم.

وكذالك ايضآ تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا، لان هذا يسهل عملية الهضم.

قلل من استهلاك الخضار النيئة واستبدالها بالخضار المطبوخة أو شوربات الخضار.

تجنب الاستلقاء بعد تناول الوجبة مباشرة، لتلافي ارتجاع الطعام إلى المريء وأكثِرْ من المجهود الحركي خاصة بعد الإفطار.

تجنب تناول الحلويات والأغذية الدسمة، مثل المقالي والوجبات السريعة لأن الدهون تبقى في الجهاز الهضمي لفترة طويلة وتسبب سوء الهضم.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لان اضرارها كثيره.

تناول مغلي الأعشاب مثل البقدونس والبابونج والزنجبيل لأنها تساعد على التخلص من عسر الهضم والانتفاخات.

قسِّم الوجبات إلى وجبات صغيرة متعددة وتجنب الوجبات الكبيرة.

حاول بقدر الإمكان تخفيف الملح في الطعام، لأن الملح يتسبب في احتباس الماء في الجسم، والذي ينتج عنه الانتفاخ.