أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

اعتقال إيطالى بالمغرب على صلة بتنظيم داعش الإرهابى

Google+ Print
اعتقال إيطالى بالمغرب على صلة بتنظيم داعش الإرهابى اعتقال إيطالى بالمغرب على صلة بتنظيم داعش الإرهابى

أرشيفية

ألقت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأثنين، القبض على إيطالى، كان يخطط لمعليات إرهابية داخل المغرب.

وذكر بيان الشرطة، أن المتهم أعتقل فور هبوط الطائرة، بمطار مدينة وجدة المغربية، وهو مقيم ببلجيكا، وتم اعتقاله استنادًا لمعلومات استخبراتية بكونه على صلة بتنظيم داعش الإرهابى، وذلك بحسب ما نشرته رويترز.

حيث من المعروف أن الكثير من المغاربة، و شباب دول المغرب كتونس والجزائر وليبيا، أنضموا للقتال، فى صفوف تنظيم داعش الإرهابى، بسوريا والعراق وليبيا، وبحسب خبر اء فإن هولاء أثناء عودتهم لبلادهم، سيشكلون تهديدًا كبيرًا للأمن والسلم العام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا