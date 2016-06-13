اعتقال إيطالى بالمغرب على صلة بتنظيم داعش الإرهابى

ألقت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأثنين، القبض على إيطالى، كان يخطط لمعليات إرهابية داخل المغرب.

وذكر بيان الشرطة، أن المتهم أعتقل فور هبوط الطائرة، بمطار مدينة وجدة المغربية، وهو مقيم ببلجيكا، وتم اعتقاله استنادًا لمعلومات استخبراتية بكونه على صلة بتنظيم داعش الإرهابى، وذلك بحسب ما نشرته رويترز.

حيث من المعروف أن الكثير من المغاربة، و شباب دول المغرب كتونس والجزائر وليبيا، أنضموا للقتال، فى صفوف تنظيم داعش الإرهابى، بسوريا والعراق وليبيا، وبحسب خبر اء فإن هولاء أثناء عودتهم لبلادهم، سيشكلون تهديدًا كبيرًا للأمن والسلم العام