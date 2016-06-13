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بينهم 90 طفلًا وإمرأة.. مقتل 224 مدنيًا في سوريا خلال الأسبوع الأول من رمضان

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بينهم 90 طفلًا وإمرأة.. مقتل 224 مدنيًا في سوريا خلال الأسبوع الأول من رمضان بينهم 90 طفلًا وإمرأة.. مقتل 224 مدنيًا في سوريا خلال الأسبوع الأول من رمضان

سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 224 مواطنًا مدنيًا قتلوا بينهم 67 طفلًا و28 مواطنة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان جراء أعمال العنف التي تشهدها سوريا.

وقال المرصد في بيان له اليوم الاثنين إن حصيلة القتلى منذ الأول من رمضان 6 يونيو الجاري وحتى أمس الأحد، السابع من شهر رمضان، ضمت 148 قتيلًا مدنيًا بينهم 50 طفلاً و15 مواطنة جراء قصف للطائرات الحربية السورية والروسية وقصف للطائرات المروحية بالبراميل المتفجرة.

وأشار المرصد إلى مقتل 18 مواطنًا بينهم 3 أطفال و4 مواطنات في قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، و15 مواطناً بينهم 5 أطفال و6 مواطنات قتلوا في قصف لطائرات التحالف الدولي.

وأوضح المرصد أنه قتل 12 بينهم 3 أطفال ومواطنة في قصف للفصائل الإسلامية والمقاتلة وتنظيم داعش ورصاص قناصاتهم، و13 بينهم طفلان قتلوا في تفجير عربة مفخخة وتفجير حزام ناسف، و4 مواطنين قتلوا برصاص حرس الحدود التركي، و3 مواطنين قتلوا تحت التعذيب في المعتقلات الأمنية السورية، و10 بينهم 3 أطفال ومواطنتان قتلوا في انفجار ألغام وطلقات نارية ورصاص قناصة.

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