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السيسى يجتمع برئيس الوزراء لبحث الإسكان الاجتماعى وتسكين قاطنى العشوائيات

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السيسى يجتمع برئيس الوزراء لبحث الإسكان الاجتماعى وتسكين قاطنى العشوائيات السيسى يجتمع برئيس الوزراء لبحث الإسكان الاجتماعى وتسكين قاطنى العشوائيات

الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير-الإسكان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الإسكان استعرض التطورات الجارية لإنشاء المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى، واللتين بدأ العمل بهما منذ شهرين. وأوضح “مدبولي”، أنه بحلول يونيو 2017 سيتم الانتهاء من بناء 550 ألف وحدة للإسكان الاجتماعى، كما سيتم إنجاز 190 ألف وحدة سكنية بحلول 30 يونيو الجارى. وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الإسكان استعرض الجهود الجارية لتسكين قاطنى العشوائيات فى وحدات الإسكان الاجتماعى، حيث تم بالفعل تسكين 500 أسرة فى تلك الوحدات الجديدة. وأشار الوزير إلى أنه جارى البدء فى تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية جديدة لتسكين قاطنى العشوائيات فى محافظة القاهرة، وسيتم العمل على الانتهاء منها خلال عام واحد فقط، فضلاً عن العديد من المشروعات الأخرى التى تهدف إلى توفير المسكن الملائم واللائق لقاطنى العشوائيات فى المحافظات المختلفة.

 

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