الداخلية السعودية: منفذ هجوم "أورلاندو" زار المملكة مرتين لتأدية العمرة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية ، اللواء منصور التركى، إن عمر صديقى متين، منفذ هجوم إطلاق النار على نادٍ للمثليين بمدينة أورلاندو فى ولاية فلوريدا زار السعودية مرتين لتأدية مناسك العمرة خلال عامى 2011 و2012.

وأكد "التركى" فى تصريحات نشرها موقع CNN أن "متين" قضى عشرة أيام فى مارس عام 2011 وثمانية أيام فى مارس عام 2012 فى المملكة، وأكد اللواء أن كلتا الزيارتين كانتا لأداء العمرة.

فيما نقلت الشبكة الإخبارية عن مسؤول أمريكى مقرب من التحقيق أن "متين" سافر أيضا إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ما بين 2011 و2012، ولكن ليست هناك أى مؤشرات أنه كان على اتصال مع أشخاص مشبوهين خلال تلك الرحلة، كما يُشار إلى أن تلك الفترة الزمنية تسبق تأسيس تنظيم "داعش"، وتسبق تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) مع متين.

يُذكر أن "متين" مواطن أمريكى من أصول أفغانية، كان يبلغ من العمر 29 عاما، عمل كحارس أمن خاص، ما سمح له بالحصول على رخصة حيازة سلاح، واتصل بالشرطة خلال محاصرتها موقع الهجوم معلنا الولاء لتنظيم "داعش"، كما سبق أن استجوبته الشرطة الفدرالية للاشتباه فى علاقته بـ"التطرف الإسلامى" دون توجيه اتهامات، وكان على قائمة المراقبة للأشخاص المشتبه فى تعاطفهم مع "داعش".

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