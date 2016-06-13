ضبط 5 آلاف صاروخ "ألعاب نارية" فى حملة تموينية بقطور بالغربية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة، مدير الإدارة، من ضبط 5 آلاف صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت خلال حملة بمركز قطور.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- ضبط 8000 صاروخ ألعاب نارية فى حملة أمنية بأسيوط
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تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط "نعيم ف ع"، 21 سنة، صاحب محل بقاله بقرية سماتاى، مركز قطور وبحوزته 4200 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، تحرر المحضر رقم 12504 جنح مركز قطور لسنة 2016.
وفي واقعة أخرى تم ضبط نجوى ف ال، 29 سنة، صاحبة محل بقالة بقرية سمتاى وبحوزتها 826 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر في المحضر رقم 12505 جنح مركز قطور لسنة 2016 وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.
>- ضبط 8000 صاروخ ألعاب نارية فى حملة أمنية بأسيوط
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