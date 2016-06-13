ضبط 5 آلاف صاروخ "ألعاب نارية" فى حملة تموينية بقطور بالغربية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة، مدير الإدارة، من ضبط 5 آلاف صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت خلال حملة بمركز قطور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط "نعيم ف ع"، 21 سنة، صاحب محل بقاله بقرية سماتاى، مركز قطور وبحوزته 4200 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، تحرر المحضر رقم 12504 جنح مركز قطور لسنة 2016.

وفي واقعة أخرى تم ضبط نجوى ف ال، 29 سنة، صاحبة محل بقالة بقرية سمتاى وبحوزتها 826 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر في المحضر رقم 12505 جنح مركز قطور لسنة 2016 وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

- ضبط 8000 صاروخ ألعاب نارية فى حملة أمنية بأسيوط

>